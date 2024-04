Urne aperte per le regionali in Basilicata, dove sarà possibile votare per tutta la giornata di oggi, domenica, fino alle ore 23. I seggi saranno aperti anche domani, lunedì 22 aprile, fino alle ore 15.

I candidati in campo sono Vito Bardi per il centrodestra, presidente uscente della Regione, contro Piero Marrese, che è riuscito a mettere insieme il campo largo proprio all’ultimo momento. Il terzo nome è quello di Eustachio Follia del movimento Volt.

In totale saranno circa 570mila gli elettori chiamati al voto. In ballo c’è anche l’elezione di 20 consiglieri regionali. Sono 13 per la provincia di Potenza e 7 per quella di Matera. I candidati in campo sono 258.

I risultati in Basilicata del 2019

Bardi punta dunque alla riconferma. Nel 2019, il candidato del centrodestra ha vinto con il 42,2 per cento, contro il 33,1 per cento ottenuto Carlo Trerotola, che era il candidato candidato dal centrosinistra, che però non aveva stipulato l’alleanza con il il Movimento 5 stelle.

Il M5s in quell’occasione è stato il partito più votato: con Antonio Mattia, candidato presidente, il partito allora ancora sotto la guida nazionale di Luigi Di Maio ha conseguito il 20,3 per cento, precedendo di un punto percentuale la Lega.

