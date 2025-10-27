Elezioni regionali

Puglia, le candidature che imbarazzano Lega e Fratelli d’Italia: le inchieste sui portatori di voti

In Puglia le regionali si terranno il 23 e 24 novembre foto ansa
Gaetano De Monte
27 ottobre 2025 • 16:56Aggiornato, 27 ottobre 2025 • 19:40

Giacomo Conserva e Renato Perrini sono tra i pochi consiglieri uscenti della coalizione di centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono che saranno candidati alle prossime regionali che si terranno in Puglia il 23 e il 24 novembre. I loro nomi, però, compaiono anche in un’indagine della Digos di Taranto finita poi sul tavolo del sostituto procuratore della “città dei due mari” Francesco Ciardo

Gaetano De Monte

Nato a Taranto nel 1984, vive a Roma. Giornalista, si occupa di conflitti ambientali, mafie, migrazioni, violazioni di diritti umani. Ha scritto articoli e inchieste per quotidiani e riviste. Ha vinto i premi giornalistici: "Giovani reporter contro l'usura", "Michele Frascaro" e "Tommaso Francavilla". 