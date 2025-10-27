Puglia, le candidature che imbarazzano Lega e Fratelli d’Italia: le inchieste sui portatori di voti

Giacomo Conserva e Renato Perrini sono tra i pochi consiglieri uscenti della coalizione di centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono che saranno candidati alle prossime regionali che si terranno in Puglia il 23 e il 24 novembre. I loro nomi, però, compaiono anche in un’indagine della Digos di Taranto finita poi sul tavolo del sostituto procuratore della “città dei due mari” Francesco Ciardo

true false

Giacomo Conserva e Renato Perrini sono tra i pochi consiglieri uscenti della coalizione di centrodestra a sostegno di Luigi Lobuono che saranno candidati alle prossime regionali che si terranno in Puglia il 23 e il 24 novembre. I loro nomi, però, compaiono anche in un’indagine della digos di Taranto finita poi sul tavolo del sostituto procuratore della “città dei due mari” Francesco Ciardo che, proprio qualche settimana fa, ha chiuso le indagini nei confronti dei due politici appartenenti rispet