In Umbria si sfidano Donatella Tesei per il centrodestra e Stefania Proietti per il centrosinistra, mentre in Emilia-Romagna Michele de Pascale (centrosinistra) ed Elena Ugolini (centrodestra)

Chiusi i seggi in entrambe le regioni, secondo le prime proiezioni Michele de Pascale, il candidato di centro sinistra per l’Emilia Romagna è in netto vantaggio con il 56,8 per cento dei voti. Mentre in Umbria la partita è contesa con un leggero vantaggio della candidata di centro sinistra, Stefania Proietti, che al momento avrebbe raggiunto il 48,7 per cento, mentre la sua avversaria Donatella Tesei arriva al 48 per cento.

I dati sull’affluenza dipingono un calo generale rispetto alle precedenti elezioni: in Emilia-Romagna si attesterebbe attorno al 46,42 per cento mentre alle regionali del 2020 il dato definitivo era stato del 62,27 per cento, mentre in Umbria un risultato di poco superiore, 52,3 per cento, mentre alle elezioni del 2019 l’affluenza era stata del 64,74 per cento.

Nuova proiezione Swg per l'Umbria: Proietti 48,5% mentre Tesei 48,3% Secondo la nuova proiezione di Swg in Umbria Proietti sta al 48,5% mentre Tesei al 48,3% Umbria: Perugia provincia con dato maggiore di affluenza In quella di Perugia il dato è stato del 53,02 (65,02 nel 2019) e del 50,16 nella provincia di Terni (62,73). Emilia Romagna: Bologna provincia con maggior affluenza Le province in cui l'affluenza è stata maggiore sono quelle di Bologna con il 51,67% e Ravenna con il 49,72% mentre è Rimini quella con l'affluenza minore risultata pari al 40,73%. A Bologna il dato ha raggiunto quota 52,98%. Proiezioni Swg Emilia Romagna: Michele De Pascale 56,8 per cento, mentre Elena Ugolini arriva al 39,4 per cento Secondo la prima proiezione Swg La7, con l'8 per cento di copertura, il candidato del centrosinistra alle Regionali dell'Emilia Romagna Michele De Pascale è al 56,10%; segue Elena Ugolini del centrodestra al 40,80%. Altri candidati si fermano al 3,10%. Prima proiezione Swg: in Umbria Proietti 48,7 per cento, Tesei 48 per cento Secondo la prima proiezione di Swg la candidata di centro sinistra Proietti è in leggero vantaggio con il 48,7 per cento, mentre la candidata di centro destra Tesei si attesta al 48 per cento Calo generalizzato dell'affluenza rispetto alle precedenti elezioni, in Umbria si attesta al 52,3% mentre in Emilia Romagna al 46,42% I primi dati sull’affluenza dipingono un calo generale rispetto alle precedenti elezioni: in Emilia-Romagna si attesterebbe attorno al 45 per cento mentre alle regionali del 2020 il dato definitivo era stato del 62,27 per cento, mentre in Umbria un risultato di poco superiore, del 52 per cento, alle elezioni del 2019 l’affluenza era stata del 64,74 per cento. Instant poll Swg: Proietti in vantaggio Secondo l'instant poll di Swg sarebbe in testa la candidata di centro sinistra con un risultato compreso tra il 47 e il 51 per cento, mentre la sua avversaria Donatella Tesei tra il 46 e il 50 per cento. Opinio Rai: De Pascale in testa con 53-57%, conteso il risultato in Umbria Proietti con 46,5-50,5% e Tesei con 46 e il 50% Secondo gli exit poll Opinio Rai, in Umbria Tesei (centrodestra) si attesterebbe tra il 46,5 e 50,5 per cento, Proietti (centrosinistra) tra il 46 e il 50 per cento. Il candidato Marco Rizzo è dato da 0 al 2 per cento. In Emilia-Romagna Michele De Pascale (centrosinistra) tra il 53 e il 57 per cento, Elena Ugolini (centrosestra) tra il 39 e il 43 per cento. Federico Serra (sinistra) 1,5-3,5 per cento. Swg-La7: in Umbria partita contesa, Emilia-Romagna De Pascale in vantaggio Secondo il primo exit poll swg in Umbria Donatella Tesei otterrà un risultato compreso tra il 46,5 e 50,5 per cento, mentre Stefania Proietti tra il 46,5 e 50,5 per cento. In Emilia-Romagna Michele De Pascale (centrosinistra) 54,5-58,5, Elena Ugolini (centrodestra) 39,5 e il 43, 5 per cento. Rubato il computer della candidata di centro-sinistra umbra Stefania Proietti Furto nel comitato elettorale della candidata del centrosinistra alle Regionali in Umbria Stefania Proietti. Al momento sembra che due ignoti siano entrati tra questa notte e le prime ore di questa mattina nella sede del comitato a Perugia. La porta d'ingresso era stata forzata. Al momento sono in corso i sopralluoghi da parte dei carabinieri di Perugia insieme al reparto scientifico. Dalle prime indicazioni sembra siano stati portati via un televisore e due pc. Le indagini sono in corso.

