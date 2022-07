Il tema che domina la campagna elettorale oggi sono le presunte ingerenze russe sulla crisi di governo rivelate da La Stampa. Matteo Salvini avrebbe infatti continuato a intrattenere rapporti con alti dirigenti dell’ambasciata di Mosca in cui gli sarebbe anche stato chiesto se e quando i ministri leghisti avrebbero lasciato il governo.

La diretta

13.50 – «L'ambasciata russa in Italia "non ha nulla da aggiungere a quello che è già stato detto a giugno» circa le presunte ingerenze di Mosca nella politica italiana. Lo riferisce l’Agi, che ha chiesto un commento alla rappresentanza diplomatica sulla vicenda che riguarda i leghisti. L'ambasciata rimanda quindi alla nota di precisazione diffusa l'11 giugno sull'assistenza fornita al leader leghista per il viaggio a Mosca poi saltato. «L'ambasciata ha assistito Matteo Salvini e le persone che lo accompagnavano nell'acquisto dei biglietti aerei di cui avevano bisogno in rubli tramite un'agenzia di viaggi russa», spiegava la nota precisando che l'importo era poi stato restituito in euro. «Non vediamo nulla di illegale in tutte queste azioni» sottolineava la rappresentanza diplomatica «quanto alle speculazioni sui nomi di specifici dipendenti dell'ambasciata, le riteniamo assolutamente inadeguate».

Nel frattempo, da tutto il centrosinistra si alza la richiesta di spiegazioni a Salvini: «Non è certo il governo che deve smentire questioni di merito che investono la Lega e direttamente il suo leader. Nessuno ha ancora smentito i legami di Salvini con Mosca denunciati oggi da “La Stampa”» fanno sapere fonti del Nazareno.

Salvini stesso, invece, è intervenuto con un tweet sulla vicenda, e parla di «qualche servo scioccoin qualche redazione» che «passa il tempo a cercare fascisti, russi e razzisti che non ci sono».

© Riproduzione riservata