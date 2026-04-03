Lo spettro di Budapest, l’ultimo smacco di Meloni sarà il flop del caro Orbán

La premier, testimonial dell’amico magiaro, rischia la sconfitta in trasferta. In Fdi c’è chi minimizza, ma fino a ieri lei parlava di «un prezioso alleato»
Fra i tanti guai che si abbattono in queste ore su palazzo Chigi – dimissioni forzose di ministri, decreto fiscale, pasticci sulle basi usa, dichiarazioni sempre più imbarazzanti di Trump, da ultimo guai amorosi ma forse anche politici per il titolare del Viminale – c’è n’è un altro che si intravede all’orizzonte. Giorgia Meloni il prossimo 9 aprile parlerà alle Camere, convinta di saper raddrizzare la sorte declinante. Ma solo tre giorni dopo, il 12 aprile, si svolgeranno le elezioni ungheresi: