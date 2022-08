Mancano 41 giorni alle elezioni. Alle 18 di ieri sono scaduti i tempi per i partiti per la deposizione dei simboli presso il ministero dell’Interno. In totale sono stati contrassegnati 101 loghi per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Alle 15 il Partito democratico si riunisce in direzione nazionale per presentare le proprire liste, dopo che sabato scorso ha approvato il programma elettorale.

11.17 – Berlusconi su Draghi

«Il governo Draghi ha fatto un buon lavoro, che io avrei preferito continuasse fino alla scadenza naturale della legislatura. Tuttavia non ha fatto miracoli, come è ovvio, anche per la presenza al suo interno di forze politiche come i Cinque Stelle che si sono messe di traverso su tutto, fino a farlo cadere», ha detto Silvio Berlusconi in un’intervista rilasciata a Libero.

11.01 – La Gelimini contro la Meloni sul Pnrr

«Rinegoziare il Pnrr come proposto da Giorgia Meloni è un gravissimo errore. A rischio la credibilità dell'Italia e la nuova rata di finanziamenti da 20 miliardi di euro. Di fronte a tutto questo Lega e Forza Italia tacciono. Una cosa è la propaganda, altro la responsabilità verso il Paese». Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.

© Riproduzione riservata