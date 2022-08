Iniziano le parlamentarie del Movimento cinque stelle in vista delle elezioni. Sono infatti convocate il 16 agosto dalle ore 10 alle ore 22 e si svolgeranno online sulla piattaforma SkyVote. Gli iscritti al Movimento sono chiamati a scegliere i candidati che parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre.

In totale si sono presentati quasi duemila candidati per un posto nelle liste di Camera e Senato, ma sono esclusi nomi eccellenti come Alessandro Di Battista e l’ex sindaca di Roma Virginia Raggi.

Le regole

«Le proposte di autocandidatura saranno sottoposte alla votazione degli iscritti a livello di circoscrizioni elettorali, distinte per Senato e Camera, ferma restando la facoltà del presidente di intervenire, in qualunque fase del procedimento, per valutare la compatibilità dell’autocandidatura con i valori e le politiche del Movimento 5 Stelle», si legge nel comunicato online pubblicato sul sito del Movimento con cui è stato annunciato l’inizio delle parlamentarie.

A poter votare saranno solo gli iscritti e «ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze».

Gli iscritti «sono chiamati a votare anche la proposta del presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali. Il numero di componenti di tale elenco di nominativi proposti dal presidente non supererà il numero massimo di 12 per la Camera dei Deputati (su un totale di massimo 191 candidati) e di 6 per il Senato della Repubblica (su un totale di massimo 93 candidati)».

Quindi Giuseppe Conte potrà scegliere chi candidare anche tra esponenti esterni al Movimento e appartenenti alla società civile, una decisione criticata da Borré, il legale dei dissidenti grillini che dice: «Così viene introdotta la categoria degli ottimati».

