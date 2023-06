La segretaria del Pd è arrivata in Calabria, dove viene intervistata dal direttore di Domani, Emiliano Fittipaldi. Se il Pd «non avesse avuto un ruolo nel conflitto di interesse di Berlusconi, – ironizza - non sarei diventata segretaria». Sulla riforma della giustizia il Pd apre a una riforma dell’abuso d’ufficio, ma no all’abrogazione

La segretaria del Pd Elly Schlein è “scesa” in Calabria per partecipare al Festival Trame, titolo dell’incontro “Contro le mafie una politica radicale”, intervistata dal direttore di Domani Emiliano Fittipaldi.

Per la segretaria «la lotta alla mafia è una cosa seria», ha detto, e ha attaccato il decreto Lavoro. Il Reddito di cittadinanza infatti è «uno strumento migliorabile», ma cancellarlo, come ha fatto Meloni, «rende ricattabili, anche dalle mafie».

Un ragionamento che ha fatto dopo aver criticato il nuovo codice degli appalti e le recenti dichiarazioni dell’esecutivo. «Inaccettabile sentire una presidente del Consiglio parlare di “pizzo di stato”», un «insulto ai contribuenti». Serve invece «una serie di lotta all’evasione». Nel Partito democratico «non ci deve essere nessuno che abbia un’idea diversa».

La giustizia

La riforma della giustizia terrà banco nei prossimi mesi. Uno dei temi su cui il Pd si è spaccato è l’abolizione dell’abuso d’ufficio. Ma la segretaria ribadisce il suo «no all’abrogazione»: «Noi abbiamo tenuto una posizione molto equilibrata: l’abuso d'ufficio non va abrogato ma siamo disponibili a una riforma. Questa è la posizione che intendiamo tenere nei passaggi parlamentari».

Per quanto riguarda la stretta sulle intercettazioni «il governo mette bandierine ideologiche». Un disegno di legge, prosegue, nato «sull’onda emotiva di Berlusconi. Che tra l’altro non mi sembra da seguire sulla Giustizia. Non abbiamo voluto partecipare alla beatificazione». Anche se in passato, ha obiettato l’intervistatore, il Pd non ha combattuto il conflitto di interessi dell’ex leader di Forza Italia. Se il Pd «non avesse avuto un ruolo nel conflitto di interesse di Berlusconi - ha ironizzato lei - non sarei diventata segretaria».

Contro i ras dei voti e i cacichi, ma soprattutto le situazioni poco trasparenti del Pd, Schlein dice «aiutateci», e rilancia il tesseramento.

Migranti

Il festival di quest’anno è dedicato al Mediterraneo. Sulla situazione migratoria, la deputata e vertice dem, ha fatto un paragone. Da una parte ha ricordato il dispiegamento di forze per i viaggiatori del sottomarino rimasto bloccato mentre andavano a vedere il relitto del Titanic e il gravissimo naufragio al Largo della Grecia: «Però, mi fa impressione il dispiegamento di mezzi per la ricerca di 4 persone che hanno pagato moltissimo per questo viaggio, e trovo ingiusto che l'altro giorno sulle coste greche non si sia mosso un dito per salvare quei migranti».

«Si sta discutendo il patto sulle migrazioni. Spero che l’europarlamento si batta su quel testo duramente».

Le alleanze

Le opposizioni al governo Meloni devono provare a collaborare tra loro. E lancia l’agenda: una legge sulla rappresentanza e il salario minimo.

