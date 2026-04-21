Elly Schlein: «Meloni ha spaccato l’Italia. Ora toccherà a noi ricucirla»

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La Global Progressive Mobilisation, l’incontro dei progressisti di tutto il mondo a Barcellona, lo scorso weekend, è stata «un’occasione storica», dice Elly Schlein in un colloquio con Domani e La Stampa, «non era facile mettere insieme le sinistre mondiali», e questo noi in Italia lo sappiamo bene, perché non è facile mettere insieme neanche quelle nostrane. Salire su quel palco con Pedro Sánchez e Inácio Lula è stata un’emozione, racconta. «Sono dieci anni che lavoro in questa direzione, una g