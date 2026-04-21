Elly Schlein: «Meloni ha spaccato l’Italia. Ora toccherà a noi ricucirla»

Dopo il summit di Barcellona, la leader dem: «I progressisti oggi sperano anche in noi». «Ue un piano di investimenti comuni, come per il Covid, lo chiede pure Confindustria»
La Global Progressive Mobilisation, l’incontro dei progressisti di tutto il mondo a Barcellona, lo scorso weekend, è stata «un’occasione storica», dice Elly Schlein in un colloquio con Domani e La Stampa, «non era facile mettere insieme le sinistre mondiali», e questo noi in Italia lo sappiamo bene, perché non è facile mettere insieme neanche quelle nostrane. Salire su quel palco con Pedro Sánchez e Inácio Lula è stata un’emozione, racconta. «Sono dieci anni che lavoro in questa direzione, una g