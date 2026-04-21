Colloquio con la segretaria Pd

Elly Schlein: «Meloni ha spaccato l’Italia. Ora toccherà a noi ricucirla»

Daniela Preziosi
21 aprile 2026 • 07:00

Dopo il summit di Barcellona, la leader dem: «I progressisti oggi sperano anche in noi». «Ue un piano di investimenti comuni, come per il Covid, lo chiede pure Confindustria» 

La Global Progressive Mobilisation, l’incontro dei progressisti di tutto il mondo a Barcellona, lo scorso weekend, è stata «un’occasione storica», dice Elly Schlein in un colloquio con Domani e La Stampa, «non era facile mettere insieme le sinistre mondiali», e questo noi in Italia lo sappiamo bene, perché non è facile mettere insieme neanche quelle nostrane. Salire su quel palco con Pedro Sánchez e Inácio Lula è stata un’emozione, racconta. «Sono dieci anni che lavoro in questa direzione, una g

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.