«Finalmente l’uomo giusto», quando Bonino ha stravolto l’elezione del capo dello Stato

true false

Uno slogan apparentemente incongruo: «Finalmente l’uomo giusto», e un primo piano in bianco e nero dai toni morbidi di una Emma Bonino sorridente e rilassata, colta in una posa tranquilla e convenzionale. Tutto il contrario della combattiva militante radicale che gli italiani avevano imparato a conoscere nelle lotte per il divorzio e l’aborto. È il manifesto per la candidatura di Emma Bonino alla Presidenza della Repubblica nel 1999, una iniziativa che ben racconta la storia e la personalità del