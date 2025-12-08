A dare la notizia è +Europa con un post sui social in cui si conferma che le sue condizioni sono stabili. «Il nostro Paese», scrive il partito «ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione»

Emma Bonino ha lasciato l’ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata da una settimana, ed è finalmente tornata nella sua abitazione. La notizia è stata diffusa da +Europa attraverso un post sui social nel quale si conferma che «le sue condizioni sono stabili».

La storica esponente radicale, 77 anni, era stata trasferita al San Filippo Neri il primo dicembre, dopo un ricovero d’urgenza all’ospedale Santo Spirito in seguito a un malore.

Il partito ha poi voluto sottolineare il ruolo ancora centrale di Bonino nel dibattito politico italiano: «Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione, della sua forza e della sua determinazione».

Bonino in passato ha affrontato problemi di salute importanti: nel 2023 aveva superato un tumore al polmone sinistro dopo otto anni di cure, e nell’ottobre 2024 era già stata ricoverata per circa una settimana per problemi respiratori.

«Proprio oggi», continua il partito nel post, «mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai».

