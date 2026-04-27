Italia

Energia, crisi e deficit: il governo resta diviso sul Patto di stabilità

Simone Alliva
27 aprile 2026 • 20:46

Difficile trovare una posizione unitaria nella maggioranza Meloni. La Lega chiede uno scostamento, FI e FdI invece sono più cauti. Confindustria all’esecutivo: «Crisi energetica gravissima»

La fase «testardamente unitaria» per il governo Meloni è finita. Sui conti pubblici le linee sono tre, e non coincidono. È su questa faglia che la maggioranza arriva all’appuntamento parlamentare sul Documento di finanza pubblica, mentre fuori dai palazzi cresce una pressione che non è più solo politica, ma economica e industriale. Il Dfp inizia il suo percorso tra Camera e Senato con le audizioni nelle commissioni Bilancio (votazione prevista per giovedì). E l’attenzione si sposta subito su con

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Simone Alliva
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Simone Alliva

Giornalista professionista. Per dieci anni al settimanale L'Espresso, autore di diverse inchieste di copertina su politica, diritti e identità negate. Nel 2017 ha raccontato per primo in Italia gli orrori della persecuzione delle persone Lgbt in Cecenia. Nel 2020 ha pubblicato per Fandango Libri "Caccia All’Omo. Viaggio nel paese dell’omofobia”, prima inchiesta giornalistica sull'odio omotransfobico in Italia. Per il suo “Fuori i nomi!” vince la quarta edizione del Premio Fuori! presieduto da Angelo Pezzana, fondatore del primo movimento omosessuale di Italia. Vincitore di due Diversity Media Awards per le inchieste: "L'Italia è Omofoba" 2020 e "Abilismo. Il nome dell'Odio" 2022.