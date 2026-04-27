Energia, crisi e deficit: il governo resta diviso sul Patto di stabilità

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La fase «testardamente unitaria» per il governo Meloni è finita. Sui conti pubblici le linee sono tre, e non coincidono. È su questa faglia che la maggioranza arriva all’appuntamento parlamentare sul Documento di finanza pubblica, mentre fuori dai palazzi cresce una pressione che non è più solo politica, ma economica e industriale. Il Dfp inizia il suo percorso tra Camera e Senato con le audizioni nelle commissioni Bilancio (votazione prevista per giovedì). E l’attenzione si sposta subito su con