Energia fresca: con Pichetto Fratin, ecco il giovane di Forza Italia

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Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Il governo trova la soluzione al caro energia. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin chiama come “esperto di energia” l’ex responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia giovani, Michele Vitiello. Il contratto è in fase di registrazione. Il decreto è stato firmato il 9 marzo scorso per un compenso di 50mila euro l’anno. Vitiello, da anni nel movimento giovanile azzurro, si occuperà dunque di energia. Un incarico delicato visto il momento stori