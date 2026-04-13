Energia fresca: con Pichetto Fratin, ecco il giovane di Forza Italia

Michele Vitiello, ex editorialista della rivista di Nazione Futura, diretta da Francesco Giubilei, entra nello staff del ministro Ambiente per occuparsi di energia con un compenso di 50mila euro all’anno
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Il governo trova la soluzione al caro energia. Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin chiama come “esperto di energia” l’ex responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia giovani, Michele Vitiello. Il contratto è in fase di registrazione. Il decreto è stato firmato il 9 marzo scorso per un compenso di 50mila euro l’anno. Vitiello, da anni nel movimento giovanile azzurro, si occuperà dunque di energia. Un incarico delicato visto il momento stori