Energia, governo allo sbando e la Lega invoca il gas russo

Le scorte calano: lo scalo pugliese senza più gasolio, altri due hub lo stanno finendo. Il ministro martedì in aula, la premier giovedì. La destra terrorizzata dai sondaggi: in calo FdI

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Sarà una settimana cruciale per l’esecutivo, chiamato a misurarsi con due delicati passaggi parlamentari mentre sullo sfondo si addensano nuove incertezze. Al centro resta il nodo dell’energia: nonostante il blitz nel Golfo della premier Giorgia Meloni per rafforzare i canali di approvvigionamento, il quadro non mostra segnali di miglioramento, con scorte europee in calo e prezzi tornati a salire. Ai quattro aeroporti italiani con quantità limitate di carburante, Linate, Venezia, Treviso e Bolog