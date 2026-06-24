Borghi: «Meloni non è De Gaulle. Sull’uso delle basi italiane no a isterie»

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«Sa cosa non è più, ma non sa cosa sarà». Enrico Borghi, senatore di Italia viva e membro del Copasir, sintetizza così la posizione di Giorgia Meloni e l’attuale rapporto della premier con gli Stati Uniti di Donald Trump. I rapporti sono in crisi dopo i recenti screzi e ieri a scoprire i nervi del governo italiano ci si è messo anche Mark Rutte. Il segretario generale della Nato ha infatti ammesso l’utilizzo delle basi militari italiane da parte di 500 aerei americani «per supportare l’operazion