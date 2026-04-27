Ercolano in famiglia: Schifone candida il padre a sindaco

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Dio, padre e famiglia: la deputata di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, è al centro di molti chiacchiericci nel partito. Fedelissima di Arianna Meloni, blindata come capolista in più circoscrizioni nel 2022, eletta pur avendo perso nel suo collegio uninominale, la parlamentare è commissaria provinciale del partito a Napoli. Tra i tanti comuni della fascia vesuviana al voto il prossimo mese, uno solo vede Fdi con buone speranze: Ercolano. La città degli scavi è infatti sede dell’Ente Ville Vesuv