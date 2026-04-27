Ercolano in famiglia: Schifone candida il padre a sindaco

La deputata Schifone, commissaria di Fratelli d’Italia a Napoli da ottobre 2025, ha dato l’avallo alla candidatura del padre, Luciano Schifone, come sindaco di Ercolano, comune dell’area vesuviana
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Dio, padre e famiglia: la deputata di Fratelli d’Italia, Marta Schifone, è al centro di molti chiacchiericci nel partito. Fedelissima di Arianna Meloni, blindata come capolista in più circoscrizioni nel 2022, eletta pur avendo perso nel suo collegio uninominale, la parlamentare è commissaria provinciale del partito a Napoli. Tra i tanti comuni della fascia vesuviana al voto il prossimo mese, uno solo vede Fdi con buone speranze: Ercolano. La città degli scavi è infatti sede dell’Ente Ville Vesuv