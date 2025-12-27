Intervista al presidente dell’Istituto Cervi

Errani: «L’antifascismo è scritto nell’identità nazionale. La Russa? Che tristezza»

Daniela Preziosi
27 dicembre 2025 • 19:17

Le parole della seconda carica dello stato sul Msi proprio nei giorni dell’anniversario dell’eccidio dei sette fratelli Cervi «Ma non entro in polemiche la storia non si riscrive»

«Quel simbolo è rimasto, un simbolo di continuità, di amore, di resilienza». Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa, con cui ieri ha commemorato la nascita del suo partito – il Movimento sociale, era il 26 dicembre 1946, – elogiando la «fiamma», hanno provocato la dura reazione del Pd. La coincidenza è significativa: oggi e domani a Reggio Emilia si celebrerà l’82esimo anniversario dell’eccidio dei fratelli Cervi, i sette contadini antifascisti trucidati dai repubblichini. I padri

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.