Esposto della Flotilla: Israele ha violato la sua sovranità, l’Italia intervenga

Esposto presentato dal team legale della GSF a Roma: «Istanza di sequestro preventivo del mezzo militare israeliano su cui i portavoce della Flotilla vengono portati a Tel Aviv». I due erano a bordo di una nave italiana, abbordata in acque internazionali
Il team legale della Global Sumud Flotilla ha depositato, nel giorno della festa del lavoro, un esposto alla procura di Roma che parla di sequestro di persona aggravato e chiede all’Italia di fermare e sequestrare l’imbarcazione israeliana su cui viaggia lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek, insieme all’altro portavoce della Flotilla, il brasiliano Thiago de Ávila e con lui “trattenuto” dalla Marina israeliana. cosa è successo Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, unit