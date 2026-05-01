Esposto della Flotilla: Israele ha violato la sua sovranità, l’Italia intervenga

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Il team legale della Global Sumud Flotilla ha depositato, nel giorno della festa del lavoro, un esposto alla procura di Roma che parla di sequestro di persona aggravato e chiede all’Italia di fermare e sequestrare l’imbarcazione israeliana su cui viaggia lo spagnolo di origini palestinesi Saif Abdelrahim Abukeshek, insieme all’altro portavoce della Flotilla, il brasiliano Thiago de Ávila e con lui “trattenuto” dalla Marina israeliana. cosa è successo Nella notte tra il 29 e il 30 aprile, unit