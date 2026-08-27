lontani dal governo, lontani dal cuore

La lunga estate dei leader Ue: il mondo brucia, loro a riposo

Lisa Di Giuseppe
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27 agosto 2026 • 07:00

Da Meloni a Merz, Macron e Sánchez. Agosto è stato l’occasione per staccare e rilassarsi. Poche dichiarazioni pubbliche, molte foto in costume. E, al ritorno, non son mancati i fischi

«Spring, Summer ’26/When the world is gonna end, no hope for any of it/Yeah, we’re walkin’ on a runway that goes straight to hell». «Primavera-estate ‘26/Quando il mondo finirà, nessuna speranza/Stiamo camminando su una passerella che porta dritta all’inferno». Charli XCX ha tutte le risposte filosofiche di cui abbiamo bisogno in quest’estate bollente da ogni punto di vista, in primis quello meteorologico. Il suo pezzo SS ‘26 oltre a essere inno ufficioso di questa stagione di pre-disastro mondi

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth