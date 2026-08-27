La lunga estate dei leader Ue: il mondo brucia, loro a riposo

Da Meloni a Merz, Macron e Sánchez. Agosto è stato l’occasione per staccare e rilassarsi. Poche dichiarazioni pubbliche, molte foto in costume. E, al ritorno, non son mancati i fischi
«Spring, Summer ’26/When the world is gonna end, no hope for any of it/Yeah, we’re walkin’ on a runway that goes straight to hell». «Primavera-estate ‘26/Quando il mondo finirà, nessuna speranza/Stiamo camminando su una passerella che porta dritta all’inferno». Charli XCX ha tutte le risposte filosofiche di cui abbiamo bisogno in quest’estate bollente da ogni punto di vista, in primis quello meteorologico. Il suo pezzo SS ‘26 oltre a essere inno ufficioso di questa stagione di pre-disastro mondi