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Il caso +Europa: il tiro alla fune fra Renzi e Azione

Daniela Preziosi
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01 settembre 2026 • 21:23Aggiornato, 01 settembre 2026 • 21:30

Il segretario Magi a rischio. Hallissey e Della Vedova tentati dal congresso straordinario. Uno guarda a Casa Riformista, l’altro a Calenda. Con l’aiutino di un finanziatore di Fi

Arriva l’ora della verità per Riccardo Magi, segretario di +Europa, da mesi messo sulla graticola da una parte dei suoi. Il paradosso è che arriva proprio mentre lui è uno dei più affidabili leader del campo largo, alleato di Elly Schlein sugli aiuti militari all’Ucraina (presto sarà all’ordine del giorno il programma della coalizione), il più scatenato nella battaglia contro il Melonellum in generale e in particolare contro la norma “anticespugli”. Battaglia, quest’ultima, che rischia persino d

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.