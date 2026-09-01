Il caso +Europa: il tiro alla fune fra Renzi e Azione

Il segretario Magi a rischio. Hallissey e Della Vedova tentati dal congresso straordinario. Uno guarda a Casa Riformista, l’altro a Calenda. Con l’aiutino di un finanziatore di Fi
Arriva l’ora della verità per Riccardo Magi, segretario di +Europa, da mesi messo sulla graticola da una parte dei suoi. Il paradosso è che arriva proprio mentre lui è uno dei più affidabili leader del campo largo, alleato di Elly Schlein sugli aiuti militari all’Ucraina (presto sarà all’ordine del giorno il programma della coalizione), il più scatenato nella battaglia contro il Melonellum in generale e in particolare contro la norma “anticespugli”. Battaglia, quest’ultima, che rischia persino d