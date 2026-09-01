Il caso +Europa: il tiro alla fune fra Renzi e Azione

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Arriva l’ora della verità per Riccardo Magi, segretario di +Europa, da mesi messo sulla graticola da una parte dei suoi. Il paradosso è che arriva proprio mentre lui è uno dei più affidabili leader del campo largo, alleato di Elly Schlein sugli aiuti militari all’Ucraina (presto sarà all’ordine del giorno il programma della coalizione), il più scatenato nella battaglia contro il Melonellum in generale e in particolare contro la norma “anticespugli”. Battaglia, quest’ultima, che rischia persino d