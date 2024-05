Ora c’è luogo e data. Il confronto tv tra Elly Schlein e Giorgia Meloni si terrà il 23 maggio a Porta a Porta. Lo fanno sapere in una nota congiunta i rispettivi staff.

Dopo settimane di tira e molla su format e conduttore, sarà Bruno Vespa nel suo salotto su Rai 1 a ospitare il dibattito tra le leader di Partito democratico e Fratelli d’Italia in vista delle elezioni per il parlamento europeo del prossimo 8 e 9 giugno. La decisione è arrivata dopo che sia Schlein che Meloni hanno annunciato le proprie candidature alle europee. Scartata La 7 di Mentana, ma anche Mediaset e Sky che, in un primo momento, si erano offerti di ospitare il dibattito.

Il confronto in televisione tra le due avverrà una settimana prima della chiusura delle rispettive campagne elettorali: Meloni ha fissato il suo comizio di chiusura all’1 giugno in piazza del Popolo, mentre Schlein il giorno dopo probabilmente in piazza Santi Apostoli, sempre nella capitale.

