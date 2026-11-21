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Corrado Formigli
Giornalista. Conduttore di
Piazzapulita
su La7
Italia
Se il potere rivendica le sue menzogne, il giornalismo nell’era dei sovranismi
21 novembre 2026 • 07:00
Italia
Basta tele-teatrini, per il duello Meloni-Schlein torniamo alla vecchia tribuna elettorale
07 maggio 2024 • 20:06
Commenti
Non si giudica una guerra dalle sue istantanee
14 ottobre 2023 • 19:31
Commenti
Berlusconi almeno ci metteva la faccia
09 luglio 2023 • 15:15
Italia
In tribunale con Saviano. Una premier non persegue le parole di uno scrittore
28 giugno 2023 • 09:20
Commenti
L’incantatore ottimista che forgiò il popolo con la tv
12 giugno 2023 • 20:31
Italia
Rai e masseria così funziona la propaganda di governo
10 giugno 2023 • 20:09
Commenti
Il modello Cutro del governo ha bisogno di nuovi lager
28 maggio 2023 • 16:34
Politica
Assalto alla Rai. Fuortes e la peggiore lottizzazione di sempre
07 maggio 2023 • 06:00
Commenti
Il potere segreto di La Russa e la timidezza della premier
23 aprile 2023 • 19:11
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