Ex-Ilva in altomare e inflazione alle stelle: i fallimenti di Urso non finiscono mai

Il futuro del colosso siderurgico sempre più in bilico, serbe una nuova gara per la cessione. I lavoratori scioperano di nuovo. Il governo ha varato il quinto decreto in quattro anni, senza risolvere la questione. E sul caro-carburanti si naviga a vista

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Il giorno dello sciopero, l’ennesimo, dei lavoratori dell’ex Ilva. L’unico modo per far sentire la propria voce e chiedere garanzie dopo gli ennesimi vertici a Palazzo Chigi senza un’indicazione sul futuro. L’interlocutore principale dei sindacati è un governo senza un’idea di politica industriale né una visione sulle strategie energetiche. Così il paese è alle prese con due emergenze slegate tra loro ma che confermano come la realtà alla fine presenti il conto al di là di ogni propaganda: i liv