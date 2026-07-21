La piazza e l’orgoglio, la destra usa Bologna per attaccare il Pd

Bufera sul sindaco Lepore, la maggioranza ne chiede le dimissioni. Per i dem è distrazione di massa. Conte: «Il gasolio è a 2 euro e 10». Alla Camera passano le preintese sull’autonomia differenziata di Liguria, Lombardia e Piemonte. Mercoledì voto sul Veneto
A fine mattinata Giuseppe Conte scrive un post su Facebook, una sola frase ripetuta tre volte: «Non facciamoci fregare. Ricordiamolo a tutti, a ripetizione: il gasolio è a 2 euro e 10 centesimi, gli italiani perdono potere d’acquisto e il governo non fa nulla. Conferma il riarmo, pensa alla legge elettorale e fa propaganda sui casi di cronaca per distrarci». Succede che dall’alba la destra attacca alzo zero le opposizioni per gli scontri della sera prima a Bologna durante una manifestazioni di s