LO SCONTRO POLITICO

La piazza e l’orgoglio, la destra usa Bologna per attaccare il Pd

Daniela Preziosi
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21 luglio 2026 • 20:52

Bufera sul sindaco Lepore, la maggioranza ne chiede le dimissioni. Per i dem è distrazione di massa. Conte: «Il gasolio è a 2 euro e 10». Alla Camera passano le preintese sull’autonomia differenziata di Liguria, Lombardia e Piemonte. Mercoledì voto sul Veneto

A fine mattinata Giuseppe Conte scrive un post su Facebook, una sola frase ripetuta tre volte: «Non facciamoci fregare. Ricordiamolo a tutti, a ripetizione: il gasolio è a 2 euro e 10 centesimi, gli italiani perdono potere d’acquisto e il governo non fa nulla. Conferma il riarmo, pensa alla legge elettorale e fa propaganda sui casi di cronaca per distrarci». Succede che dall’alba la destra attacca alzo zero le opposizioni per gli scontri della sera prima a Bologna durante una manifestazioni di s

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.