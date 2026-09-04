i fallimenti del governo più longevo/6

L’equilibrismo non paga: la fine dell’illusione Usa

Lisa Di Giuseppe e Youssef Hassan Holgado
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04 settembre 2026 • 07:00

Dalla crisi con Trump alle tensioni con Macron e Sánchez. L’equilibrio precario della politica estera della presidente del Consiglio tra Europa e Medio Oriente

Giorgia Meloni era partita bene, almeno dal suo punto di vista. Il legame con Donald Trump, all’inizio del suo secondo mandato, era saldo e la presidente del Consiglio lo ha costruito con blitz oltreoceano e un rapporto coltivato a fondo con il movimento Maga (diverse sono state le partecipazioni al Cpac insieme ad altri leader europei “apparentati”). Aveva fatto, insomma, tutto il necessario per mostrarsi agli occhi dei partner europei come la leader che sussurrava all’orecchio del presidente a

Lisa Di Giuseppe e Youssef Hassan Holgado
Lisa Di Giuseppe e Youssef Hassan Holgado
Lisa Di Giuseppe e Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.