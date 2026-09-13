La riforma e i rischi

Il fantasma delle larghe intese e l’incognita di Vannacci

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo
Segui Domani su Google
13 settembre 2026 • 20:29

Giorgia Meloni punta a una legge elettorale che renda il più possibile evitabile un accordo al centro del Parlamento: pur di evitare governi tecnici o grandi accordi, è disposta anche a correre il rischio di perdere la partita dell’elezione del presidente della Repubblica nel 2029. Ma aleggia una domanda: Futuro Nazionale può davvero restare fuori dalla sua coalizione?

Ogni leader politico ha i suoi fantasmi. Quelli di Giorgia Meloni sono tutti legati ai governi di larghe intese. La premier punta a una legge elettorale che renda il più possibile evitabile un accordo al centro in Parlamento. Per questo preferisce insistere su un sistema proporzionale con premio di maggioranza, anche a costo di favorire una vittoria del campo largo della sinistra. Rispetto alla legge attuale, che, numeri alla mano, produrrebbe quasi certamente un pareggio, il nuovo meccanismo re

Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellani
Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE