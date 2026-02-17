Il controllo di Palazzo Chigi sulla società del Mef

La longa manus di Fazzolari, ecco il repulisti in Sace

Stefano Iannaccone
17 febbraio 2026 • 20:38

Nel gruppo assicurativo-finanziario, partecipato dal Mef e che supporta le imprese per la crescita, è in corso una melonizzazione con la regia del sottosegretario. Oltre alla nomina dell’ad Pignotti, le scalate del presidente Picchi e del dirigente Melillo.

La Sace è la nuova frontiera dell’assalto del governo alle società pubbliche. La regia è sempre quella del sottosegretario, Giovanbattista Fazzolari, l’uomo delle nomine di Giorgia Meloni. Non senza creare qualche perplessità negli uffici del ministero dell’Economia e delle finanze, guidato Giancarlo Giorgetti per il modus operandi. Come già raccontato da Domani, il consigliere della premier ha ampliato la rete di influenza, dalla PagoPa all’Inps, oltre alla 3i spa. Con emanazioni fin nei minist

Per continuare a leggere questo articolo

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.