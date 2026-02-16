Il sottosegretario ha perso la causa sulla nomina di Acanfora in 3-I

Vecchi amici, nuove poltrone: tutti gli uomini di Fazzolari

Stefano Iannaccone
16 febbraio 2026 • 06:00

La grande ascesa del capo della segreteria Scalfarotto. Piazzato nei cda di Postepay e di Fincantieri. Al Fondo italiano d’investimento c’è Lombardi: una recente scoperta del braccio destro della premier

Dall’Inps a PagoPa, dalla società 3I a Fincantieri, dall’Istituto poligrafico al Fondo italiano investimento e alla Sace. Quella del sottosegretario con delega all’attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, è una rete di nomi in continua espansione, composta da fedelissimi di vecchia data e new entry. Per il futuro la schiera si amplierà. Non è un mistero che Giorgia Meloni gli abbia affidato le chiavi del dossier sulle nomine di primavera. Il sottosegretario ha una rosa di nomi di part

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.