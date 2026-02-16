Vecchi amici, nuove poltrone: tutti gli uomini di Fazzolari

true false

Dall’Inps a PagoPa, dalla società 3I a Fincantieri, dall’Istituto poligrafico al Fondo italiano investimento e alla Sace. Quella del sottosegretario con delega all’attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, è una rete di nomi in continua espansione, composta da fedelissimi di vecchia data e new entry. Per il futuro la schiera si amplierà. Non è un mistero che Giorgia Meloni gli abbia affidato le chiavi del dossier sulle nomine di primavera. Il sottosegretario ha una rosa di nomi di part