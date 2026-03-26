FdI e la passione per Tolkien. Ecco il film con i soldi del Mic

l documentario Dalla Terra di Mezzo all'Italia - Un viaggio inaspettato, prodotto dalla World video production, ha beneficiato dei contributi selettivi previsti dal Mic. L’opera, dell’autore amato da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, in esclusiva su Raiplay
«Giorgia Meloni è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell’anello», diceva Arianna Meloni in una delle direzioni di Fratelli d’Italia. Raccogliendo fragorosi applausi. «La nostra grande forza è la compagnia», ha rilanciato la presidente del Consiglio, nella penultima edizione di Atreju, galvanizzando la folla. E poi la frase buona per ogni occasione: «Le radici non gelano».ù Il punto in comune di queste affermazioni è lo stesso: il Signore degli anelli di John Ronald Reuel Tolkien, l’auto