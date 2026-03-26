Per il documentario 91mila euro dal ministero di Giuli

FdI e la passione per Tolkien. Ecco il film con i soldi del Mic

Stefano Iannaccone
26 marzo 2026 • 20:40

l documentario Dalla Terra di Mezzo all'Italia - Un viaggio inaspettato, prodotto dalla World video production, ha beneficiato dei contributi selettivi previsti dal Mic. L’opera, dell’autore amato da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, in esclusiva su Raiplay

«Giorgia Meloni è il nostro Frodo e noi siamo la Compagnia dell’anello», diceva Arianna Meloni in una delle direzioni di Fratelli d’Italia. Raccogliendo fragorosi applausi. «La nostra grande forza è la compagnia», ha rilanciato la presidente del Consiglio, nella penultima edizione di Atreju, galvanizzando la folla. E poi la frase buona per ogni occasione: «Le radici non gelano».ù Il punto in comune di queste affermazioni è lo stesso: il Signore degli anelli di John Ronald Reuel Tolkien, l’auto

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Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.