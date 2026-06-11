FdI rimaneggia ancora una volta il Bignami-bis

Il centrodestra cerca di superare i rischi di costituzionalità. Vannacci propone le preferenze Il campo progressista: «La destra forza la mano perché teme di perdere»

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Obiettivo: eliminare i più macroscopici problemi di costituzionalità. Per questo il centrodestra è tornato a ritoccare la legge elettorale con quattro emendamenti in commissione Affari costituzionali della Camera. Modificando nuovamente il testo già riscritto con il Bignami-bis, che tuttavia era rimasto a rischio di incostituzionalità, come sottolineato dagli esperti auditi. Così la maggioranza è intervenuta chirurgicamente sulle questioni più problematiche. Un emendamento corregge la stortura c