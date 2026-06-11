emendamenti alla legge elettorale

FdI rimaneggia ancora una volta il Bignami-bis

giulia merlo
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11 giugno 2026 • 20:01

Il centrodestra cerca di superare i rischi di  costituzionalità. Vannacci propone le preferenze Il campo progressista: «La destra forza la mano perché teme di perdere»

Obiettivo: eliminare i più macroscopici problemi di costituzionalità. Per questo il centrodestra è tornato a ritoccare la legge elettorale con quattro emendamenti in commissione Affari costituzionali della Camera. Modificando nuovamente il testo già riscritto con il Bignami-bis, che tuttavia era rimasto a rischio di incostituzionalità, come sottolineato dagli esperti auditi. Così la maggioranza è intervenuta chirurgicamente sulle questioni più problematiche. Un emendamento corregge la stortura c

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giulia merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.