Felpe, giacche e poltroncine: la Protezione civile si rifà il look

Il Dipartimento guidato da Fabio Ciciliano spende 6mila euro per ripensare al proprio logo. Nel restyling anche il vestiario e il progetto per l’auditorium della sede di via Vitorchiano
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Anche le istituzioni, come le persone, comunicano attraverso ciò che indossano e mostrano. È il caso della Protezione civile, che negli ultimi mesi sembra aver avviato un’operazione di rinnovamento complessivo, dal brand fino agli arredi. L’occhio vuole la sua parte anche nelle emergenze. L’ultimo atto, che porta la firma del capo dipartimento Fabio Ciciliano, riguarda i servizi di stampa legati al nuovo brand: poco meno di 6mila euro, affidati a una ditta specializzata, la Fotolito d’Arte. Una