La lettera aperta di Nadia Urbinati e Carlo Trigilia merita di essere “letta in campo aperto”, ovvero estesa alle forze dell’intero campo come Alleanza verdi e sinistra e Movimento 5 stelle, che non possono che compartecipare alle sollecitazioni “esterne” per mettere a terra di concerto soluzioni da coelaborare non solo tra loro, ma per l’appunto assieme a quanto e quanti là fuori chiedono ascolto e parola.

Appare essenziale riannodare, come sollecitato dalla lettera, uno e più fili di dialogo che irrobustiscano connessioni fondamentali con le culture che albergano, animandolo, ogni angolo di paese. Dove culture è inteso nelle declinazioni più diverse, dal ceto riflessivo al ceto popolare (non un aut aut, in alcun senso), dalle comunità intellettuali alle reti sociali.

Un dialogo, quello da Urbinati e Trigilia invocato come «sostenuto e organizzato tra questi due mondi», dove il due sia distinguo sempre più sfumato, un dialogo, quello della politica, non sussiegoso né tantomeno ombelicale, bensì con tutto il resto del corpo, elettorale e sociale.

Cosa rischiamo

L’altolà lanciato dalla lettera esplicita come a rischio, in caso contrario, sia il futuro delle istituzioni democratiche, ma mi permetto di rilanciare, allargando la base di rischio alla coesione sociale tra gli attori e nel paese più profondo, sempre più prostrato.

Il Terzo settore è storicamente straordinariamente sviluppato e diffuso nel paese, ed è – in particolare nel suo ambito culturale – la spina dorsale su cui si regge molto, del corpo sociale, e che supplisce in maniera fondamentale allo stato nei servizi sociali, sanitari e assistenziali: questo patrimonio, sistematicamente disperso, va sistemicamente incluso nella ridefinizione di un orizzonte programmatico più prossimo possibile, entro peraltro un quadro evidentemente non solo italiano bensì globale paradossale, per cui si è sempre più interconnessi e al contempo sempre più slegati, disarticolati.

Il riformismo radicale

Convince meno, mi permetto, il discorso del riformismo radicale, un po’ un ossimoro di per sé. D’altro canto, il capitalismo è per dirla con Herbert Marcuse irriformabile, e con Noam Chomsky incompatibile con la democrazia reale, irriformabile poiché producente forme sistematiche di disuguaglianza e dominio.

Un dominio ben temperato di un mercato ammansito non deve essere l’orizzonte illusorio della bella proposta dei due professori, sarebbe una bugia, una truffa in radice, dunque non può, a mio avviso, essere parte della “promessa” invocata.

Ha ragione Gianni Cuperlo quando, a sua volta ragionando su queste pagine attorno alla lettera, scrive come parte del declino della sinistra sia dipeso da quanto lo spirito del tempo abbia prosciugato fino a essiccarla l’«anima potente che mirava a trasformare il mondo».

Per fermare, o addirittura ambire a invertire, quel declino, bisogna capovolgere, il mondo, o quantomeno ribaltare il tavolo e rifiutarsi di stare sempre allo stesso gioco le cui regole accettare proni, tra rinunce all’anima e genuflessioni all’ineluttabilità presunta, e a sua volta ingannevole, del sistema di diseguaglianze Dna di un capitalismo irredimibile, non irrimediabile.

Prendere parte

Prendere parte: questa in due parole è una possibile risposta alla lettera. Prendere parte sia come compartecipare, prendersi ciascuno un pezzo di responsabilità, sia come prendere una parte, non accontentarsi di accontentare tutti ma alimentare l’ambizione di scontentare qualcuno per il beneficio comune di molti.

Imposte sulla ricchezza, salario minimo, riduzione di orario di lavoro a parità di salario, sono battaglie non più fuori dal tempo e dallo spazio politico, bensì assilli che pare tutt’altro che azzardato accostare almeno (in realtà, a molti di più) ai 12 milioni di partecipanti agli scorsi referendum.

Tutto questo non è mai stato realizzato negli anni convulsi e compositi dei vari centro-sinistra al governo perché non lo si è creduto, realizzabile, non lo si è portati fino in fondo anzi non s’è nemmeno partiti. Eppure, era affatto impossibile: insostenibile era il suo contrario, come s’è visto. Un grande statunitense del ’900, Saul Alinsky, ebbe a dire: «La logica ci dice: “Lo crederemo quando lo vedremo”. Ma c’è anche l’inverso, la fede, o la fiducia nella gente, che ci dice: “Lo vedremo quando lo crederemo”».

Sfide da far tremare i polsi, surriscaldare un pianeta e sfidare il pensiero umano competendovi, come la questione climatica e l’intelligenza artificiale, non abbisognano di mezze misure, né per coagulare attorno una maggioranza nel paese né, in conseguenza, vincere la sfida democratica. L’aspirazione del campo tutto non può essere l’amministrazione dell’esistente, non può che essere la ridefinizione del presente. Mettendosi in contatto e in cammino assieme, e non ponendosi limiti, è a portata di mano e a prova di futuro.

