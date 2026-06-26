Ferrovie, meno soldi e troppi rischi: il caso Moretti “allontana” i manager

L’ex ad di Fs si è costituito nel carcere di Orvieto. Per i giudici, avrebbe dovuto vigilare oltre le prescrizioni delle normative vigenti. Un precedente che frena le ambizioni di molti. Anche perché lo stipendio di ad è molto più basso che in altre società di Stato

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Pagano i vertici, comunque vada. Da oggi, probabilmente, sarà sempre meno ambita la poltrona di amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. O anche di società del settore, come Rfi e Trenitalia. La condanna definitiva a 5 anni di Mauro Moretti, ex ad di Rfi e Fs, nell’ambito del processo sulla strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009, segna un punto definitivo: prevale la responsabilità oggettiva dell’amministratore delegato. Anche quando le indagini hanno dimostrato che non ci sono