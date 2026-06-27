I flop sulle infrastrutture isolano il leader della Lega

Ferrovie, ponte, nordisti e sondaggi: l’estate pericolosa (e triste) di Salvini

Stefano Iannaccone
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27 giugno 2026 • 20:31

«I treni italiani sono i più efficienti d’Europa», rivendica il ministro. La replica del Pd: «Allora perché caccia Donnarumma?». Sul bilancio del suo operato pesa il disastro del ponte sullo Stretto. E così aumenta pure il pressing degli uomini di Luca Zaia 

Il caso delle Ferrovie dello Stato è solo l’ultima tegola per Matteo Salvini, arrivata dopo il flop del ponte sullo Stretto. Le dimissioni dell’amministratore delegato, Stefano Donnarumma, che arriveranno nelle prossime settimane, hanno rimesso nel turbinio delle polemiche il ministro dei Trasporti. E ci sono altri temi che restano sospesi, come le concessioni balneari che non vanno nella direzione promessa dalla Lega. Per il segretario leghista è già un’estate da incubo, seconda solo a quella f

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.