enrico costa nuovo capogruppo alla camera

FI tendenza Marina Berlusconi. Tajani resiste ma si allontana da Meloni

Giulia Merlo
14 aprile 2026 • 20:22Aggiornato, 14 aprile 2026 • 20:26

La discesa in campo della primogenita del Cav rimane fantapolitica. Ora i fratelli Berlusconi si aspettano una svolta vera dentro il partito

Più che aria nuova, quella spirata da Cologno Monzese verso Forza Italia è stata una folata di vento che ha fatto volare tutte le carte in tavola dentro il partito e scompaginato gli equilibri dei palazzi romani. L’intervento di Marina e Pier Silvio Berlusconi è stato dirompente: pensionamento dei capigruppo Maurizio Gasparri e Paolo Barelli (che aspira a un ruolo di sottogoverno); strigliata quasi pubblica ad Antonio Tajani, che è apparso un segretario semi-commissariato; cambio di strategia po

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Giulia Merlo
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Mi occupo di giustizia e di politica. Vengo dal quotidiano il Dubbio, ho lavorato alla Stampa.it e al Fatto Quotidiano. Prima ho fatto l’avvocato. Per Domani curo, tra le altre cose, il podcast Per questi motivi e la newsletter In Contraddittorio.