Il filo di Arianna, un deluchiano come capogruppo

Al posto di Sangiuliano, diventato «capo dell’opposizione» in Campania, come capogruppo va l’ultimo degli eletti di FdI, Raffaele Pisacane. La sorella della premier, secondo quanto risulta a Domani, avrebbe bocciato il nome di Ira Fele
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Più che il filo di Arianna (Meloni), ecco il bastone del comando che viene brandito in Campania. Dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, il nuovo capo dell’opposizione in Consiglio regionale sarà Gennaro Sangiuliano, che lascerà il ruolo di capogruppo di FdI. Il suo posto, stando alla logica, spetterebbe a Palmira Fele, detta Ira, prima delle elette di FdI con 14.791 voti e attuale vicecapogruppo. Ma, a quanto pare, sarebbe arrivato un veto dall’alto: Arianna Meloni voleva un altro nome. La colp