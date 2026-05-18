Il filo di Arianna, un deluchiano come capogruppo

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Più che il filo di Arianna (Meloni), ecco il bastone del comando che viene brandito in Campania. Dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, il nuovo capo dell’opposizione in Consiglio regionale sarà Gennaro Sangiuliano, che lascerà il ruolo di capogruppo di FdI. Il suo posto, stando alla logica, spetterebbe a Palmira Fele, detta Ira, prima delle elette di FdI con 14.791 voti e attuale vicecapogruppo. Ma, a quanto pare, sarebbe arrivato un veto dall’alto: Arianna Meloni voleva un altro nome. La colp