Il governo esulta sull’energia ma l’Ue vuole il Green deal

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Più che promozione della richiesta di maggiore spesa sull’energia si tratta di una seconda possibilità data dall’Europa al governo Meloni sulla transizione verde. Non è bastato il Pnrr, ormai è al tramonto, per sviluppare un piano italiano, così la Commissione europea ha accordato una maggiore flessibilità sull’energia per un totale di 14 miliardi di euro nel biennio, 6,8 miliardi per il 2026. Successo beffa «L’Italia ancora una volta indica la strada», ha detto la presidente del Consiglio, Gior