il decreto Bollette non è ancora pienamente attuato

Il governo esulta sull’energia ma l’Ue vuole il Green deal

Stefano Iannaccone
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03 giugno 2026 • 19:33Aggiornato, 03 giugno 2026 • 20:02

Dall’Europa spiragli, ma nessuna deroga per misure tampone come lo sconto sulla benzina. I 14 miliardi di flessibilità sono destinati a investimenti sulla transizione. Sempre osteggiata da Meloni

Più che promozione della richiesta di maggiore spesa sull’energia si tratta di una seconda possibilità data dall’Europa al governo Meloni sulla transizione verde. Non è bastato il Pnrr, ormai è al tramonto, per sviluppare un piano italiano, così la Commissione europea ha accordato una maggiore flessibilità sull’energia per un totale di 14 miliardi di euro nel biennio, 6,8 miliardi per il 2026. Successo beffa «L’Italia ancora una volta indica la strada», ha detto la presidente del Consiglio, Gior

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.