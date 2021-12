Matteo Renzi ha vinto il primo round: l’acquisizione di alcuni messaggi nell’ambito dell’inchiesta sulla fondazione Open che lo vede indagato per finanziamento illecito ai partiti, per la giunta per le immunità deve finire davanti alla Corte costituzionale. La maggioranza ha approvato la relazione della senatrice Fiammetta Modena di Forza Italia che ha appoggiato la tesi dell’ex premier: l’acquisizione dei suoi scambi whatsapp da marzo 2018 in poi, cioè quando è diventato senatore, doveva essere autorizzata dalla Camera di appartenenza, a niente è valsa la replica dei Pm che hanno specificato che erano nelle carte dell’inchiesta perché inviati ad altri e non come acquisizioni dirette.

È stata bocciata la relazione dell’ex presidente del Senato Pietro Grasso che sosteneva questa tesi. Tutti i parlamentari avrebbero votato a favore di quella di Modena, solo due contrari, Grasso e l’ex pentastellato Gregorio De Falco, mentre Pd e M5S si sarebbero astenuti. Il testo approvato adesso passerà al vaglio dell’Aula di Palazzo Madama.

La relazione di Modena

Renzi, come riportato da Domani, aveva già avvertito i Pm con una lettera ancor prima di ricorrere al Senato. All’inizio di novembre, subito dopo la chiusura delle indagini, l’ex premier aveva deciso di mandare la sua posizione anche alla presidente del Senato perché prendesse provvedimenti. La relatrice prescelta per sostenere il suo caso, passato alla giunta per le immunità, è stata Modena. Nel testo definitivo si legge che pur essendo ovviamente legittime le intercettazioni indirette, in questo caso si trattava di corrispondenza.

«Ritenendo che il messaggio scritto su Whatsapp rientri pleno iure nel concetto di "corrispondenza", appare illegittimo il sequestro dello stesso senza una preventiva autorizzazione del Senato», sarebbe stata perciò violata la Costituzione – nello speficico l’articolo 68 – e la legge n. 140 del 2003: «Tale lesione sussiste a prescindere dall'utilizzo o meno di tale mezzo di prova nei confronti del senatore Renzi».

La relatrice «prospetta pertanto l'opportunità che la Giunta proponga all'Assemblea la proposizione nei confronti della competente autorità giudiziaria di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale». Si tratta di quelli intercorsi con Vincenzo Manes il 3 e 4 giugno 2018, dove emerge che la fondazione Open avrebbe sborsato 135 mila euro per permettergli di volare a Washington. La giunta ha approvato.

Modena ha commentato che «non è solo un fatto tecnico», anzi: «Dopo l'irrazionalità nella determinazione dei conflitti tra potere giudiziario e legislativo, è necessario ritrovare dei punti di equilibrio oggettivi senza un abbrutimento del dibattito politico».

