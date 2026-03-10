Italia

Fondi disabilità spostati, allarme ritardi: «Si rischia il blocco dei servizi»

Stefano Iannaccone
10 marzo 2026 • 13:27

Dopo gli spostamenti delle risorse nella manovra e nel bilancio di Palazzo Chigi, c’è qualche intoppo. Ma i soldi in alcuni casi non arrivano da inizio 2026. La denuncia delle regioni rilanciata alla Camera dal Pd

Un grande caos di finanziamenti spostati da una voce all’altra sulle politiche sulla disabilità, che sta producendo ritardi nell’erogazione delle risorse agli enti locali. Fino a far paventare un possibile blocco dei servizi proprio mentre l’Italia ospita i Giochi paralimpici invernali. Nell’ultima manovra, infatti, ci sono stati vari interventi che hanno modificato la normativa di settore.  E così anche sugli stanziamenti previsti dal bilancio di Palazzo Chigi c’è stata una partita di giro che

