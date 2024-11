Carlo Auteri, fedelissimo di Manlio Messina, è stato consigliere del prestigioso teatro romano grazie all’azienda Abc produzioni. In assemblea ha tentato di rovesciare i vertici in carica. La stessa società è al centro di un’inchiesta per i fondi pubblici ricevuti

Dalla Sicilia a Roma per mettere le mani su un tempio della cultura della capitale. Carlo Auteri, finito nella bufera, dopo gli articoli di Domani, per i fondi assegnati alle associazioni riconducibili alla sua famiglia, è stato consigliere del teatro Quirino, a Roma appunto, mentre era entrato già nell’Assemblea regionale siciliana (Ars). Il tutto grazie a una delle sue creature imprenditoriali, la Abc produzioni, con sede a Sortino, in provincia di Siracusa.

L’Abc

Ma procediamo con ordine. Lo scoop, pubblicato da Domani, sui soldi pubblici alle associazioni vicine all’ex numero due di Fratelli d’Italia all’Ars ha provocato un terremoto nel partito che lo ha portato all’autosospensione e ha fatto aprire anche due inchieste: una della procura di Palermo e un’altra della Corte dei conti. Nulla di quello che accade sull’isola resta confinato lì, ma ha ricadute a Roma, nel cuore dei palazzi della politica nazionale. E nella capitale, a pochi passi da palazzo Chigi, si è incastrato un altro tassello del sistema di potere e relazioni dell’onorevole siciliano, fedelissimo del deputato Manlio Messina, vicecapogruppo di FdI alla Camera.

Auteri è diventato consigliere del teatro Quirino, a titolo gratuito, dal 16 gennaio 2023, due giorni prima di entrare nel parlamentino siciliano.

I documenti, che Domani ha potuto visionare, dimostrano il ruolo di primo piano ricoperto da Auteri nella gestione del teatro Quirino, quando era già onorevole regionale, attraverso la sua srl. E iniziamo proprio dall’Abc, nel senso della società, legata – quantomeno nella sede – all’associazione culturale Abc. Le parti in causa hanno più volte precisato che le due realtà sono separate. Oltre alla sede in comune c’è dell’altro: hanno beneficiato di fondi pubblici della regione. L’unica differenza è che la società, nello scorso mese di maggio, ha donato 20mila euro a Fratelli d’Italia, il partito che ha consentito ad Auteri l’ingresso nell’Assemblea regionale siciliana, facendolo diventare vicecapogruppo.

In questa rete intricata, emerge una certezza: la Abc produzioni è riconducibile a Nadia De Luca, la moglie di Auteri. La stessa società che ha consentito ad Auteri lo sbarco in terra romana, facendogli mettere piede al Teatro Quirino-Sala Gassman. La prima traccia risale al novembre 2022, quando si è svolta l’assemblea dei soci del secondo teatro privato romano. Abc produzioni srl e Micaela Miano hanno delegato alla partecipazione Auteri.

Quirino mio

Al termine della discussione sui punti all’ordine del giorno, l’imprenditore siciliano si è fatto sentire. Ha preso la parola e ha mostrato di non essere lì per caso, ma per cambiare tutto all’interno del teatro. Infatti, secondo il verbale, «propone all'assemblea, proprio con riferimento ad una futura ristrutturazione della società, di adottare un nuovo metodo di gestione artistica del Teatro in modo da riportare il Quirino al centro del sistema teatrale cittadino e nazionale».

In che modo? Eliminando «le figure di direttore artistico, cariche attualmente ricoperte da Geppy Gleijeses e Guglielmo Ferro, di eliminare la carica di presidente onorario, attualmente ricoperta da Geppy Gleijeses, e infine, di valutare la sostituzione dell'amministratore delegato. Inoltre, richiede lo sgombero del camerino attualmente utilizzato indebitamente come ufficio dalla Gitiesse Artisti Riuniti».

Si è aperto così uno scontro con Geppy Gleijeses che evoca i patti parasociali, scatenando a sua volta la reazione di Auteri che fa notare come la compagine societaria del Quirino fosse notevolmente cambiata.

Dopo pochi mesi, il 16 gennaio 2023, ecco un’altra assemblea, in cui è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Carlo Auteri non ha avuto più bisogno di deleghe per partecipare alle assemblee, essendone componente effettivo. La successiva assemblea, a marzo, si è svolta sempre alla sua presenza quando l’esponente meloniano era già deputato regionale. Mentre per Abc ha partecipato Mario Fraello, suo socio e vecchia conoscenza.

In quell’occasione è stata discussa la richiesta all’agenzia dell’entrate di definizione agevolata dei carichi pendenti e i piani di rientro con i creditori. Non è facile fare teatro in questo paese e la srl di famiglia lo sa bene, visto che è stata destinataria, come altre realtà, di fondi statali e regionali. Nel marzo scorso, ad esempio, sono arrivati 21 mila euro «per i soggetti maggiormente colpiti dal covid».

In questi giorni, però, il nome di Auteri è sparito dal sito del Quirino. Un prodigio visto che era presente nell’organigramma del teatro. Ma non è la prima volta che le indagini giornalistiche coincidono con cambi negli assetti societari. Era successo già quando questo giornale aveva approfondito sedi e intestazioni di altre associazioni e società per seguire la rotta delle risorse regionali elargite in Sicilia, con tanto di denuncia pubblica da parte del deputato Ismaele La Vardera, eletto all’Ars, iscritto al gruppo Misto, oggetto di minacce da parte di Auteri che non aveva gradito la battaglia del collega sulla questione-fondi.

Alla richiesta di Domani su questo doppio ruolo, Auteri ha risposto: «Sono dispiaciuto di non poter rispondere, ho dato incarico a un legale di proporre querela contro di voi e quindi non posso rispondere».

