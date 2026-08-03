Fondi al sindaco di centrodestra: Mollicone a Canossa

Il presidente della commissione Cultura alla Camera Mollicone ha chiesto al ministero della Cultura di stanziare fondi per la celebrazione del 950° anniversario del Perdono di Canossa. Per accontentare le richieste del neo-eletto sindaco (di centrodestra)
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Federico Mollicone va a Canossa non per chiedere il Perdono ma per avere finanziamenti. Il deputato di Fratelli d’Italia ha portato in commissione Cultura alla Camera la mozione (il voto è slittato la scorsa settimana) per «assumere le opportune iniziative di competenza volte a conferire formale riconoscimento istituzionale alla ricorrenza del 950° anniversario dell'incontro di Canossa», che cadrà nel gennaio 2027. Mollicone chiede al ministero della Cultura «il necessario concorso amministrativ