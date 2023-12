Conte aveva chiesto l’istituzione del Giurì d’onore perchè si era sentito leso dalle parole della premier in aula sul Mes e Fontana lo ha fatto, il presidente sarà l’azzurro Giorgio Mulè.

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha fatto sapere che verrà istituito il Giurì d’onore riguardo alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni in aula sul Mes, in cui ha accusato Giuseppe Conte di aver agito con il favore delle tenebre.

Conte aveva chiesto l’istituzione del Giurì d’onore perchè si era sentito leso e Fontana lo ha fatto, il presidente sarà l’azzurro Giorgio Mulè. Dovrà riferire entro il 9 febbraio.

Cos’è

Secondo il regolamento della Camera, il Giurì d’onore è una commissione d’indagine e può essere nominato dal presidente su richiesta di un deputato che «si senta leso nella sua onorabilità da accuse che gli siano state mosse nel corso di una discussione, una Commissione d'indagine».

Come funziona

Il Giurì, con un presidente, valuta la fondatezza delle accuse e ha un termine per riferire in aula sugli esiti della sua attività ispettiva. L’assemblea poi prende atto del lavoro svolto, senza dibatterlo nè votarlo. Non si producono quindi conseguenze ulteriori.

