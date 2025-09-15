Nessuna scossa al timone del Corriere della Sera. Urbano Cairo, editore del giornale milanese, non ha intenzione di sostituire il direttore Luciano Fontana, a dispetto dei rumors che circolano su un possibile avvicendamento. Nelle scorse settimane, infatti, erano rimbalzate varie voci, come la possibile promozione di una tra le vicedirettrici Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini, del vicedirettore Venanzio Postiglione o di Aldo Cazzullo, editorialista e volto televisivo. Cazzullo è andato molto vicino alla direzione lo scorso anno, poi Cairo ha preferito frenare.

Fino alle elezioni politiche del 2027 si andrà avanti – salvo sorprese – nel segno della continuità. Cairo è soddisfatto dell’andamento e della linea editoriale del Corriere. La scelta di andare avanti con Fontana è stata accolta con favore anche a palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha sempre apprezzato la disponibilità al confronto del direttore, che negli ultimi anni ha stravinto la partita con il concorrente storico La Repubblica. (Ale. Vin.)

