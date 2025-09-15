Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la nuova rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere. La prima uscita avviene in occasione del quinto compleanno di Domani. Per questo numero, gli articoli di “Razza Poltrona” sono liberamente accessibili.

Nessuna scossa al timone del Corriere della Sera. Urbano Cairo, editore del giornale milanese, non ha intenzione di sostituire il direttore Luciano Fontana, a dispetto dei rumors che circolano su un possibile avvicendamento. Nelle scorse settimane, infatti, erano rimbalzate varie voci, come la possibile promozione di una tra le vicedirettrici Barbara Stefanelli e Fiorenza Sarzanini, del vicedirettore Venanzio Postiglione o di Aldo Cazzullo, editorialista e volto televisivo. Cazzullo è andato molto vicino alla direzione lo scorso anno, poi Cairo ha preferito frenare.

Fino alle elezioni politiche del 2027 si andrà avanti – salvo sorprese – nel segno della continuità. Cairo è soddisfatto dell’andamento e della linea editoriale del Corriere. La scelta di andare avanti con Fontana è stata accolta con favore anche a palazzo Chigi. Giorgia Meloni ha sempre apprezzato la disponibilità al confronto del direttore, che negli ultimi anni ha stravinto la partita con il concorrente storico La Repubblica. (Ale. Vin.)

© Riproduzione riservata