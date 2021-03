Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana sta discutendo in questi momenti in giunta il cambio dei vertici di Aria, l'agenzia regionale sotto accusa per la gestione della campagna vaccinale. Secondo quanto si legge sulle agenzie di stampa, Fontana starebbe valutando l'ipotesi di scegliere un amministratore unico per la società, azzerando tutte le cariche principali attuali. A confermare il cambiamento anche fonti della Lega.

Salvini e Moratti

Il leader del Carroccio Matteo Salvini già ieri aveva detto che le cose che non vanno devono essere cambiate e stamattina ha scritto ancora più esplicitamente che «chi sbaglia paga, a Bruxelles come a Roma e Milano».

Intercettato dai giornalisti si è rifiutato di esprimere giudizi: «A me interessa che si curino le persone e si diano i rimborsi attesi alle famiglie e alle imprese. Non faccio il giudice perché quando vado in tribunale di solito ci vado da imputato».

La prima a dire che sarebbero state prese decisioni drastiche nel giro di poso era stata domenica sera l’assessora al Welfare Letizia Moratti. Nelle ultime 24 ore, alla luce delle notizie e delle criticità sollevate pubblicamente, Salvini aveva chiesto un cambiamento radicale, sentendosi più volte con il presidente Fontana, gli assessori lombardi Moratti, Guido Guidesi (Sviluppo economico) e con il commissario Guido Bertolaso, anche lui infatti non aveva risparmiato critiche.

