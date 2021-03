Secondo giorno di Caos all’Asst di Cremona: ancora una volta dopo ieri, il sistema di prenotazione da Aria Spa, la super azienda della Regione Lombardia voluta da Attilio Fontana, ha messo in pericolo le vaccinazioni. Salvini stamattina ha detto che se Aria non funziona «si cambia», l’assessora Letizia Moratti dopo aver dimostrato la sua contrarietà tramite social, questa sera è tornata a twittare promettendo decisioni «rapide e drastiche».

La scena si ripete

Anche oggi ai prenotati non è arrivato il messaggio di conferma con l’orario, e l’azienda socio sanitaria territoriale si è attivata da sola. «L'Asst di Cremona - in accordo con ATS della Val Padana - si legge sulla pagina Facebook ufficiale – si è attivata per convocare gli utenti delle fasce aventi diritto e già registrate al portale: ultra ottantenni, sanitari extra ospedalieri e insegnanti». Alle ore 17 «le persone già vaccinate sono 597 (374 over 80 con Pfizer e 223 con AstraZeneca- altre categorie). Attualmente sono cento gli utenti in attesa di essere vaccinati». E ringraziamenti ai volontari e alla protezione civile.

Mentre accadeva questo, il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine del suo intervento alla scuola di politica della Lega, rispondeva ai giornalisti sull’azienda che si occupa delle prenotazioni: «Se qualcosa non funziona si cambia. Lo abbiamo visto a livello nazionale, il Cts è cambiato, la protezione civile è cambiata, se qualcosa non funziona lo cambi». Se Moratti si è detta pronta ad agire, Fontana finora non si è espresso.

