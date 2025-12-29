Immobiliari ed energia: Forza Italia fa il pieno di finanziamenti privati

Stando ai documenti ufficiali, nei soli mesi di settembre e ottobre gli azzurri hanno incassato oltre mezzo milione di euro. Non spiccioli, ma assegni a più zeri. Chi sono i finanziatori
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
C’è almeno una buona notizia, a fine 2025, per Antonio Tajani: con lui al timone, i finanziamenti a Forza Italia vanno a gonfie vele. Mentre il partito fondato da Silvio Berlusconi continua a occupare una posizione più defilata negli equilibri del centrodestra, sul fronte delle donazioni dei privati la musica è decisamente più allegra. Anzi, tintinna. Stando ai documenti ufficiali, nei soli mesi di settembre e ottobre gli azzurri hanno incassato oltre mezzo milione di euro. Non spiccioli, ma ass