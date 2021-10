Il documento è stato sottoscritto al Senato anche da Liliana Segre. Draghi valuta il decreto del governo mentre il centrodestra ha già detto no. Scalfarotto anticipa l’ipotesi stretta sui cortei già dal 13, Lamorgese convocata per il 19

Mozione in calendario

La mozione del Pd per sciogliere Forza Nuova è stata messa nel calendario della Camera: sarà in Aula il 20 ottobre. Nel pomeriggio anche il Senato deciderà quando mettere in calendario il documento presentato in entrambi i rami del parlamento con lo stesso testo.

Il giorno prima della votazione alla Camera, a Montecitorio ci sarà l’audizione della ministra dell’interno Luciana Lamorgese, il 19. La ministra relazionerà sull’assalto alla Cgil da parte del gruppo di no vax e no pass guidati dai leader del movimento neofascista Roberto Fiore e Giuliano Castellino.

Beppe Grillo e i tamponi

L’attacco al sindacato di sabato 9 ottobre continua a far discutere i leader politici, in mattinata è arrivato l’intervento del fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo. Lui ha parlato della questione dei tamponi. Il 15 ottobre partirà l’obbligo di Green pass per tutti i luoghi di lavoro (Camera e Senato inclusi), e per Grillo bisognerebbe pensare ai tamponi gratuiti, e «da ragionere» ha fatto conti sul suo blog: «Quindi i lavoratori senza vaccino potrebbero essere 3-3,5 milioni, su 23 milioni di lavoratori, il 13 per cento -15per cento circa».

Per lui «se lo stato decidesse, come auspicabile, di pagare i tamponi per entrare in azienda, per questi lavoratori, servirebbe circa 1 miliardo di euro fino a dicembre 2021». Questi lavoratori «potrebbero essere individuati automaticamente attraverso uno scambio dati tra Sogei che detiene i dati sui green pass, e Inps che detiene i codici fiscali dei lavoratori e le aziende dove lavorano».

In questo modo verrebbero individuati i lavoratori senza Green pass a cui fare il tampone «e si dovrebbe prevedere nel cassetto aziendale un riconoscimento di un bonus sotto forma di sgravio contributivo, in modo che il costo del tampone sia solo anticipato dall’azienda ma pagato a conguaglio da Inps, come succede in genere per la cassa integrazione ordinaria sui versamenti dei contributi aziendali».

Per Grillo avrebbe due vantaggi: «Uno, di essere veloce, evitare file e controlli ai tornelli aziendali, durante i quali certamente ai lavoratori vedrebbero in quel caso violati i loro spazi di libertà, e due, di essere gratuito per i lavoratori, e di individuare il costo e coprirlo con un bonus apposito, pagato dallo stato».

Lo scioglimento di Forza Nuova

Intanto Mario Draghi continua a pensare al decreto di scioglimento di Forza Nuova. Ieri, incontrando il segretario della Cgil, ha promesso che si sarebbe confrontato sul tema con l’esecutivo. La prerogativa dovrebbe essere l’urgenza, un argomento su cui si esprimeranno sia il parlamento, dove è stata depositata una mozione del Pd, sia in modo indiretto la procura, che al momento nel corso di un’indagine ha sequestrato il sito del partito neofascista. Il testo del partito democratico è stato sottoscritto dal Movimento5 stelle, LeU e Iv, a Palazzo Madama ha apposto la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta alla Shoah.

Il centrodestra ha già detto di no proponendo un generico intervento contro gli estremismi.

I cortei

Il ministero dell’Interno sta pensando di porre dei limiti alle proteste. Il sottosegretario Ivan Scalfarotto ha anticipato che potrebbe occuparsene già domani il comitato per l’ordine pubblico: «Le regole per i prossimi giorni potranno essere riviste». Mercoledì 13 ottobre, infatti, ci sarà la riunione del comitato per l'ordine pubblico «e - continua Scalfarotto - valuteremo se sarà il caso di vietare cortei preferendo sit-in e manifestazioni stanziali che sono meno problematiche da monitorare».

L'obiettivo «è evitare situazioni come quella di sabato» dove «alcune frange estreme e di matrice squadrista si sono infiltrate non per manifestare civilmente». Il governo «valuterà tutti gli strumenti a sua disposizione» nei confronti «delle formazioni neofasciste». Le forze dell'ordine «hanno fatto miracoli, anche filtrando gli arrivi». Prima che venisse fissata l’audizione alla Camera, il Copasir ha già chiesto un’informativa.

© Riproduzione riservata