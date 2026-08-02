C’è posto da Foti: Pignetti trova la consulenza di consolazione

Pignetti era candidata non eletta alle regionali con FdI: da luglio + nello staff del ministro del Pnrr, Tommaso Foti. Si occuperà di fondi Ue. Nel 2018 Pignetti è stata candidata con il centrosinistra alla Camera

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Nuovo arrivo “targato Fratelli d’Italia” nella squadra del ministro per gli Affari europei e Pnrr, il meloniano Tommaso Foti: dal primo luglio Raffaela Pignetti, manager vicina al viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli, si è accasata nei suoi uffici con l’incarico di consigliera particolare. Si occuperà di imprese e fondi per l’Unione europea, avendo nella precedente esperienza occupato la poltrona di presidente Asi Caserta. Ma il lasciapassare per la segreteria del ministro è stato favorit