Fotografia e soldi, i fondi al museo del poeta amato da Cl

La proposta di Fratelli d’Italia, firmata da Federico Mollicone, tra gli emendamenti del Milleproroghe, assegnare 1,5 milioni di euro e mezzo nel 2026 e nel 2027 alla Fondazione guidata da Davide Rondoni

true false

Una dote di 3 milioni di euro per il museo affidato al “poeta di Comunione e liberazione”, molto amato anche dal vicepremier leghista Matteo Salvini. Tra gli emendamenti segnalati al decreto Milleproroghe, in esame nelle commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera, è infatti spuntata la proposta di Fratelli d’Italia, firmata da Federico Mollicone e sottoscritta dal collega di partito Alessandro Amorese, per assegnare 1,5 milioni di euro e mezzo nel 2026 e nel 2027 alla «Fondazione