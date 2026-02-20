Franceschini: «Referendum, la posta è enorme. Serve andare oltre i nostri partiti. Mi appello a tutta la società civile»

Il senatore ed ex segretario del Pd: «Meloni diceva di non voler far diventare il referendum una battaglia politica. Ma, consapevolmente o no, sta facendo di tutto per farla diventare una grande battaglia politica. Come se si giocasse il tutto per il tutto. Il voto è una battaglia culturale e valoriale su ciò che sta dietro la proposta della legge. Non basta andare a votare, c’è da mobilitare un arcipelago di realtà associative, culturali, politiche e non di partito»